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«Спартак» — «Уфа»: Жиго удален и пропустит матч с ЦСКА

20:41
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Защитник «Спартака» Самюэль Жиго получил вторую желтую карточку и был удален в домашнем матче 26-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой».

Из-за дисквалификации Жиго пропустит игру 27-го тура с ЦСКА (25 апреля).

Спартак — Уфа

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