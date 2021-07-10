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«Спартак» удалил профиль Урунова с официального сайта

22:14
Остон Урунов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Профиль Урунова на сайте «Спартака».
Остон Урунов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Профиль полузащитника «Спартака» Остона Урунова был удален с официального сайта московского клуба.

Хавбек, вернувшийся из аренды в «Уфе», не числится в составе ни основной, ни второй, ни молодежной команды красно-белых. При поиске профиля футболиста сайт выдает «ошибку 404».

Профиль Урунова на сайте "Спартака".
Профиль Урунова на сайте «Спартака».

Узбек Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» в августе 2020 года. Зимой клуб арендовал 20-летнего футболиста до конца июня.

В Тинькофф РПЛ-2020/21 хавбек провел за «Уфу» 10 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей.

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Иван Шитик все материалы автора

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