«Спартак» удалил профиль Урунова с официального сайта

Профиль полузащитника «Спартака» Остона Урунова был удален с официального сайта московского клуба.

Хавбек, вернувшийся из аренды в «Уфе», не числится в составе ни основной, ни второй, ни молодежной команды красно-белых. При поиске профиля футболиста сайт выдает «ошибку 404».

Профиль Урунова на сайте «Спартака».

Узбек Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» в августе 2020 года. Зимой клуб арендовал 20-летнего футболиста до конца июня.

В Тинькофф РПЛ-2020/21 хавбек провел за «Уфу» 10 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей.