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Игрок «Рубина» Макаров высказался о подготовке команды к РПЛ

21:37
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Полузащитник «Рубина» Денис Макаров в интервью «СЭ» прокомментировал старт предсезонного турнира с участием казанцев, «Химок», «Сочи» и «Спартака». В субботу, 10 июля, «Рубин» обыграл «Химки» (1:0).

— Потихоньку набираю форму, потому что в сборной некоторое время не играл, — заявил «СЭ» Макаров. — Через игры надо набирать, думаю, еще неделька и буду в оптимальной форме. С каждым матчем чувствую себя лучше и лучше.

Старт турнира? Все отлично: погода, поле сухое, но хорошее.

— «Рубин» готовится в Казане. Что думаешь об этом?

— Хорошее решение. Во-первых, мы дома. Во-вторых, можем возвращаться к семье после тренировок. Это лучше, чем куда-то ехать во время пандемии.

(Севастиан Терлецкий)

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