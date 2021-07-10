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«Ахмат» прибыл в Австрию на вторые сборы

22:47
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«Ахмат» прибыл в Австрию на вторые тренировочные сборы, сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

Вечером состоялся сбор команды. В воскресенье первая тренировка, а уже во вторник грозненцы сыграют два контрольных матча с командами «Слован» (Либерец) и «Богемианс» (Прага).

Сбор продлится до 24 июля.

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Иван Шитик все материалы автора

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