«Ахмат» прибыл в Австрию на вторые сборы
22:47
«Ахмат» прибыл в Австрию на вторые тренировочные сборы, сообщает пресс-служба клуба в Twitter.
Вечером состоялся сбор команды. В воскресенье первая тренировка, а уже во вторник грозненцы сыграют два контрольных матча с командами «Слован» (Либерец) и «Богемианс» (Прага).
Сбор продлится до 24 июля.
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