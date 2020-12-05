Авторский — Тедеско хотел бы, чтобы с Ещенко продлили контракт
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Тамбовом» (5:1) в матче 17-го тура РПЛ прокомментировал возможное продление контракта с защитником Андреем Ещенко. Нынешнее соглашение 36-летнего защитника с красно-белыми истекает в конце текущего сезона.
— Я бы хотел, чтобы контракт был продлен, если вас интересует мое мнение, — сказал Тедеско. — Он больше чем просто игрок — Думаю, что мы обсудим это зимой. Андрей один из тех, кто создает атмосферу в команде, он играет очень важную роль в коллективе. И он настоящий профессионал, Андрей просто потрясающе работает на тренировках. Из десяти его подач с фланга восемь доходят до нападающего.
(Дмитрий Гирин)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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