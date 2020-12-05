Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Тамбовом» (5:1) в матче 17-го тура РПЛ прокомментировал возможное продление контракта с защитником Андреем Ещенко. Нынешнее соглашение 36-летнего защитника с красно-белыми истекает в конце текущего сезона.

— Я бы хотел, чтобы контракт был продлен, если вас интересует мое мнение, — сказал Тедеско. — Он больше чем просто игрок — Думаю, что мы обсудим это зимой. Андрей один из тех, кто создает атмосферу в команде, он играет очень важную роль в коллективе. И он настоящий профессионал, Андрей просто потрясающе работает на тренировках. Из десяти его подач с фланга восемь доходят до нападающего.

(Дмитрий Гирин)