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«Спартак» стал первым клубом РПЛ с аудиторией в 5 миллионов подписчиков в соцсетях

20:13
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«Спартак» стал первым клубом РПЛ с 5 миллионами подписчиков в шести основных для российских команд социальных сетях: «ВКонтакте», Instagram, Twitter (включая англоязычный и испаноязычный аккаунты), YouTube, Facebook и TikTok.

Согласно данным Blinkfire, у красно-белых — 5,011 миллиона подписчиков, у ближайшего преследователя «Зенита» — 4,81 миллиона, у ЦСКА и «Локомотива» — 2,79 и 1,45 миллиона соответственно.

«Спасибо, что вы с нами! Мы будем и дальше оперативно сообщать о новостях из жизни самого популярного клуба страны, радовать яркими фото, видео и интересными интервью. Оставайтесь на связи, красно-белые!» — говорится в сообщении на сайте клуба.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-10-05-spartak_stal_pervym_klubom_rpl_s_auditoriyey_v_5_millionov_podpischikov_v_sotssetyakh/

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 11-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Динамо», «Рубин» — «Локомотив» и другие игры, новости и обзоры