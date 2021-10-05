Стали известны претенденты на звание «Джентльмен года» в РПЛ

Стали известны номинанты на премию «Джентльмен года» в 2021 году. В список вошли 11 претендентов.

На награду претендуют: Александр Ерохин, Михаил Кержаков (оба — «Зенит»), Даниил Фомин («Динамо»), Рифат Жемалетдинов, Федор Смолов (оба — «Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Барсов («Сочи»), Юрий Дюпин («Рубин»), Георгий Джикия («Спартак»), Иван Сергеев («Крылья Советов»).

Обладателя ежегодно определяет газета «Комсомольская правда», лауреатами становятся за достойное поведение на поле и за его пределами.

В 2020 году «Джентльменом года» был признан защитник ЦСКА Марио Фернандес. В борьбе за приз он опередил Георгия Джикию и Матиаса Норманна.