Смолов обратился к Николичу после отставки тренера из «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поблагодарил Марко Николича за работу на посту главного тренера столичного клуба.

«Марко, спасибо за совместную работу! Вы классный человек и тренер! Успехов вам», — написал Смолов в Instagram.

Об отставке Николича из «Локомотива» стало известно 5 октября. Временно исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Дмитрий Лоськов.

42-летний серб возглавил столичный клуб в мае 2020 года. С «Локомотивом» он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21 и выиграл Кубок России.