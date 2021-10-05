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Смолов обратился к Николичу после отставки тренера из «Локомотива»

20:50
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Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поблагодарил Марко Николича за работу на посту главного тренера столичного клуба.

«Марко, спасибо за совместную работу! Вы классный человек и тренер! Успехов вам», — написал Смолов в Instagram.

 

 

Об отставке Николича из «Локомотива» стало известно 5 октября. Временно исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Дмитрий Лоськов.

42-летний серб возглавил столичный клуб в мае 2020 года. С «Локомотивом» он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21 и выиграл Кубок России.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CUp2vspMqxD/

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Александр Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: «Локомотив»: Марко Николич уволен из клуба, кто заменит тренера, кандидаты, результаты матчей в сезоне 2021/22