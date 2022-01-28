«Спартак» упустил победу в первом матче под руководством Ваноли

«Спартак» сыграл вничью со «Слованом» в товарищеском матче на сборе в Дубае. Встреча закончилась со счетом 2:2.

В первом тайме красно-белые забили два гола: отличились Денис Денисов и Зелимхан Бакаев.

Однако во второй половине москвичи пропустили два мяча и упустили победу.

Это была первая встреча «Спартака» под руководством нового главного тренера Паоло Ваноли.

Товарищеский матч. Клубы

«Спартак» — «Слован Бр» — 2:2 (2:0)

Голы: Денисов, 20 (1:0). Бакаев, 41 (2:0). Вайсс, 60 (2:1). Чаврич, 87 (2:2).

«Спартак»: Селихов (Свинов, 46), Джикия (Гуца, 46), Классен (Рассказов, 30), Литвинов (Гапонов, 46), Кофрие (Жиго, 46), Денисов (Айртон, 46), Мозес (Зобнин, 46), Бакаев (Пруцев, 46), Умяров (Хлусевич, 46), Игнатов (Николсон, 46), Соболев (Ларссон, 46).

28 января.