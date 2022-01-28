Во Франции сообщили, что Камано может перейти в «Труа»

Нападающий «Локомотива» может перейти во французский «Труа»

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано может стать игроком французского «Труа», сообщает Footmercato.

До конца этой недели форвард должен прибыть во Францию, чтобы согласовать детали контракта.

Ранее игрок получил травму локтевого сустава в выездном матче Лиги Европы с «Олимпиком».

Камано перешел в российский клуб из французского «Бордо» летом 2020 года. В текущем сезоне 25-летний форвард забил три гола в 18 матчах во всех турнирах.

Нынешний контракт Камано с «Локо» рассчитан до 2024 года. Портла Tranfarmarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.