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Сегодня, 17:18

Во Франции сообщили, что Камано может перейти в «Труа»

Нападающий «Локомотива» может перейти во французский «Труа»
Иван Шитик
Корреспондент
Франсуа Камано.
Фото ФК «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано может стать игроком французского «Труа», сообщает Footmercato.

До конца этой недели форвард должен прибыть во Францию, чтобы согласовать детали контракта.

Ранее игрок получил травму локтевого сустава в выездном матче Лиги Европы с «Олимпиком».

Камано перешел в российский клуб из французского «Бордо» летом 2020 года. В текущем сезоне 25-летний форвард забил три гола в 18 матчах во всех турнирах.

Нынешний контракт Камано с «Локо» рассчитан до 2024 года. Портла Tranfarmarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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10%

1.58
Франсуа Камано
ФК Локомотив (Москва)
ФК Труа
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