Иванов: «Трансфер Адамова в «Зенит» не был самым финансово успешным для «Урала»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал переход защитника Арсена Адамова в «Зенит».

«Самое главное, что парень доволен и поехал в такой клуб играть. Если он будет играть в «Зените», то обязательно будет играть и в сборной России, а мы будем гордиться, что парень когда-то играл в нашей команде.

Есть коммерческие интересы нашего клуба, и мы не будем раскрывать сумму. «Зенит», если захочет, пускай скажет. Нельзя сказать, что это был самый успешный трансфер", — приводит слова президента «Урала» ТАСС.

Контракт 22-летнего Адамова с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2025/26.

В первой половине РПЛ защитник сыграл за «Урал» 17 матчей и забил один гол.