Источник: «Спартак» сделал предложение «Севилье» по трансферу защитника Саласа

«Спартак» хочет приобрести защитника «Севильи» Кике Саласа, сообщает Ficherio.

По информации источника, красно-белые уже сделали предложение испанскому клубу в размере 10 миллионов евро. «Спартак» готов платить 24-летнему защитнику зарплату, в четыре раза превышающую его нынешний заработок.

Отмечается, что «Спартак» уже пытался приобрести Саласа летом 2025 года. Тогда «Севилья» отклонила предложение красно-белых на 5 миллионов евро с бонусной частью в 2 миллиона евро.

В сезоне-2025/26 Салас провел за «Севилью» 28 матчей во всех турнирах, забив 3 гола. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.