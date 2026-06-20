Тренер «Ахмата» Черчесов поделился впечатлением от работы с новичками команды на первом сборе

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал о том, как проявили себя новички на первом летнем сборе команды в Новогорске.

25 мая грозненский клуб подписал нападающего молодежной сборной Албании 22-летнего Эральда Максути. А 9 июня к команде присоединился бывший защитник «Зенита» 26-летний Арсен Адамов.

Также на просмотре в «Ахмате» находится 18-летний форвард «Зенита-2» Алексей Касаджиков.

«В первые дни после отпуска Адамову нужно было войти в ритм. Некоторые нюансы еще до его подписания мы с ним обсуждали, а в процессе работы он на процентов 13-15 уже прибавил. Максути забил в контрольном матче, но, при всем уважении к проявившим себя игрокам «Космоса», уровень сопротивления для Эральда будет расти. Алексей Касаджиков провел с нами первый сбор: играл в контрольном матче с «Космосом» и забил хороший гол. Он проявил себя с хорошей стороны. Постараемся, чтобы Касаджиков был с нами и на втором сборе», — приводит слова Черчесова пресс-служба «Ахмата».

В сезоне-2025/26 «Ахмат» набрал 37 очков и занял девятое место в турнирной таблице РПЛ.