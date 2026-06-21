В ЦСКА рассказали о ходе восстановления Акинфеева и Мойзеса

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов ответил на вопросы о ходе восстановления голкипера армейцев Игоря Акинфеева и защитника Мойзеса.

— Конец прошлого сезона пропустили Мойзес и Акинфеев.

— Мойзес приехал из Бразилии в хорошем настроении и в хорошей форме. Думаю, что первый сбор он будет работать с незначительными ограничениями, а со второго сбора будет полноценно участвовать в тренировках.

Игорь Акинфеев продолжает восстановление с хорошей динамикой. Сборы он будет проводить с командой, но пока что тренироваться по индивидуальной программе.

— Есть вероятность, что Акинфеев будет готов к сезону?

— Вероятность, что он вернется к старту сезона существует. Мы видим положительную динамику. Клуб на него рассчитывает. Но тут мы говорим о коленном суставе, поэтому трудно давать прогнозы, — сказал Безуглов.

В сезоне-2025/26 ЦСКА с 51 очком занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.