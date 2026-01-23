«Динамо» обыграло «Шанхай Шэньхуа» по пенальти в товарищеском матче
Московское «Динамо» победило «Шанхай Шэньхуа» по пенальти в товарищеском матче — 2:2 (по пенальти 5:3). Игра проходила в Абу-Даби (ОАЭ).
В основное время у российской команды голы забили Бителло и Иван Сергеев. У китайской команды отличились Рафаэл Ратао и У Си.
26 января «Динамо» сыграет с китайским «Чэнду». Команда Леонида Слуцкого встретится с «Родиной» 26 января.
Товарищеские матчи. Клубы
«Динамо» — «Шанхай Шэньхуа» — 2:2 (1:2) (по пенальти — 5:3)
Голы: Рафаэл Ратан, 2 (0:1). Бителло, 4 (1:1). У Си, 45+1 (1:2). Сергеев, 46 (2:2).
«Динамо»: Лунев (Лещук, 46), Осипенко (Зайдензаль, 46), Рубенс (Исаев, 46), Фернандес (Тихомиров, 46), Маричаль (Миранчук, 46), Касерес (Кутицкий, 46), Фомин (Окишор, 46), Бителло (Мирошниченко, 46), Муми Нгамале (Балахонов, 46), Тюкавин (Сергеев, 46), Бабаев (Хубулов, 46).
Предупреждение: Миранчук, 90+2.
23 января.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0