«Динамо» обыграло «Шанхай Шэньхуа» по пенальти в товарищеском матче

Московское «Динамо» победило «Шанхай Шэньхуа» по пенальти в товарищеском матче — 2:2 (по пенальти 5:3). Игра проходила в Абу-Даби (ОАЭ).

В основное время у российской команды голы забили Бителло и Иван Сергеев. У китайской команды отличились Рафаэл Ратао и У Си.

26 января «Динамо» сыграет с китайским «Чэнду». Команда Леонида Слуцкого встретится с «Родиной» 26 января.

Товарищеские матчи. Клубы

«Динамо» — «Шанхай Шэньхуа» — 2:2 (1:2) (по пенальти — 5:3)

Голы: Рафаэл Ратан, 2 (0:1). Бителло, 4 (1:1). У Си, 45+1 (1:2). Сергеев, 46 (2:2).

«Динамо»: Лунев (Лещук, 46), Осипенко (Зайдензаль, 46), Рубенс (Исаев, 46), Фернандес (Тихомиров, 46), Маричаль (Миранчук, 46), Касерес (Кутицкий, 46), Фомин (Окишор, 46), Бителло (Мирошниченко, 46), Муми Нгамале (Балахонов, 46), Тюкавин (Сергеев, 46), Бабаев (Хубулов, 46).

Предупреждение: Миранчук, 90+2.

23 января.