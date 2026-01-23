Экс главный тренер «Сочи» Морено: «Я не использовал ChatGPT для подготовки к матчам»
Бывший главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал заявление экс-спортивного директора клуба Андрея Орлова о том, что он якобы доверял выбор состава на матч алгоритмам ChatGPT.
Также Орлов утверждает, что Морено делал выбор нападающего с помощью указанного алгоритма и что «Сочи» вылетел на матч со «СКА-Хабаровском», применяя распорядок, составленный ИИ.
«Я не использовал ChatGPT для подготовки к матчам и выбора игроков. В современном футболе мы используем инструменты анализа (видео, данные и скаутские платформы), но спортивные решения — кто играет, как мы тренируемся и какие профили нужны — всегда принимает тренерский штаб на основе профессионального опыта.
По нападающему, которого упоминают: представлять это как «выбор алгоритма» некорректно. Это был клубный процесс: его вел спортивный департамент, а тренер давал согласие на трансфер. Кроме того, игрок забил в Кубке и был какое-то время травмирован, что тоже повлияло на его игру, как это бывает в любой команде.
Что касается «Сочи», я сохраняю уважение к проделанной работе и к тому, чему научился. В полемику с людьми из прошлого не вступаю.
Может ли ИИ заменить главного тренера? Футбол — это человеческие отношения, эмоции и контекст. Ни одна машина не посмотрит игроку в глаза, не удержит раздевалку в трудный момент и не поддержит человека после ошибки. Технологии помогают, но тренерство — это другое», — цитирует Морено Sport24.
«Сочи» 2 сентября 2025 года объявил об увольнении Морено. Он возглавлял команду с декабря 2023 года. Новым главным тренером сочинцев стал Игорь Осинькин.
«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 9 очками после 18 игр.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0