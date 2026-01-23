Экс главный тренер «Сочи» Морено: «Я не использовал ChatGPT для подготовки к матчам»

Бывший главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал заявление экс-спортивного директора клуба Андрея Орлова о том, что он якобы доверял выбор состава на матч алгоритмам ChatGPT.

Также Орлов утверждает, что Морено делал выбор нападающего с помощью указанного алгоритма и что «Сочи» вылетел на матч со «СКА-Хабаровском», применяя распорядок, составленный ИИ.

«Я не использовал ChatGPT для подготовки к матчам и выбора игроков. В современном футболе мы используем инструменты анализа (видео, данные и скаутские платформы), но спортивные решения — кто играет, как мы тренируемся и какие профили нужны — всегда принимает тренерский штаб на основе профессионального опыта.

По нападающему, которого упоминают: представлять это как «выбор алгоритма» некорректно. Это был клубный процесс: его вел спортивный департамент, а тренер давал согласие на трансфер. Кроме того, игрок забил в Кубке и был какое-то время травмирован, что тоже повлияло на его игру, как это бывает в любой команде.

Что касается «Сочи», я сохраняю уважение к проделанной работе и к тому, чему научился. В полемику с людьми из прошлого не вступаю.

Может ли ИИ заменить главного тренера? Футбол — это человеческие отношения, эмоции и контекст. Ни одна машина не посмотрит игроку в глаза, не удержит раздевалку в трудный момент и не поддержит человека после ошибки. Технологии помогают, но тренерство — это другое», — цитирует Морено Sport24.

«Сочи» 2 сентября 2025 года объявил об увольнении Морено. Он возглавлял команду с декабря 2023 года. Новым главным тренером сочинцев стал Игорь Осинькин.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 9 очками после 18 игр.