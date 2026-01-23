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23 января, 18:19

Экс главный тренер «Сочи» Морено: «Я не использовал ChatGPT для подготовки к матчам»

Анастасия Пилипенко

Бывший главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал заявление экс-спортивного директора клуба Андрея Орлова о том, что он якобы доверял выбор состава на матч алгоритмам ChatGPT.

Также Орлов утверждает, что Морено делал выбор нападающего с помощью указанного алгоритма и что «Сочи» вылетел на матч со «СКА-Хабаровском», применяя распорядок, составленный ИИ.

«Я не использовал ChatGPT для подготовки к матчам и выбора игроков. В современном футболе мы используем инструменты анализа (видео, данные и скаутские платформы), но спортивные решения — кто играет, как мы тренируемся и какие профили нужны — всегда принимает тренерский штаб на основе профессионального опыта.

По нападающему, которого упоминают: представлять это как «выбор алгоритма» некорректно. Это был клубный процесс: его вел спортивный департамент, а тренер давал согласие на трансфер. Кроме того, игрок забил в Кубке и был какое-то время травмирован, что тоже повлияло на его игру, как это бывает в любой команде.

Что касается «Сочи», я сохраняю уважение к проделанной работе и к тому, чему научился. В полемику с людьми из прошлого не вступаю.

Может ли ИИ заменить главного тренера? Футбол — это человеческие отношения, эмоции и контекст. Ни одна машина не посмотрит игроку в глаза, не удержит раздевалку в трудный момент и не поддержит человека после ошибки. Технологии помогают, но тренерство — это другое», — цитирует Морено Sport24.

«Сочи» 2 сентября 2025 года объявил об увольнении Морено. Он возглавлял команду с декабря 2023 года. Новым главным тренером сочинцев стал Игорь Осинькин.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 9 очками после 18 игр.

Источник: Sport24
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ФК Сочи
Роберт Морено
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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