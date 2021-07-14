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«Спартак» — «Рубин»: стартовые составы команд

19:53
Игроки &quot;Рубина&quot; перед матчем. Фото ФК "Рубин".
Игроки &amp;quot;Рубина&amp;quot; перед матчем. Фото ФК &quot;Рубин&quot;.
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Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Рубина» на матч товарищеского турнира.

«Спартак»: Селихов, Рассказов, Жиго, Гапонов, Айртон, Умяров, Хендрикс, Мозес, Бакаев, Мирзов, Мелкадзе.

«Рубин»: Дюпин, Игнатьев, Уремович, Нижегородов, Самошников, Абильдгор, Ин Бом, Хакшабанович, Бакаев, Кварацхелия, Деспотович.

Матч начнется в 21.00 по московскому времени.

Спартак — Рубин

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Евгений Петров все материалы автора

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