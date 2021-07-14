Наш состав на #СпартакРубин ?



Два изменения по сравнению с игрой против «Сочи»: Селихов и Мозес заменили Максименко и Игнатова ?



Ларссон и Промес — на скамейке запасных, а Литвинов, Маслов и Крал продолжают набор формы ? pic.twitter.com/NcAaVebFjP