«Спартак» — «Рубин»: стартовые составы команд
19:53
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Рубина» на матч товарищеского турнира.
Наш состав на #СпартакРубин ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 14, 2021
Два изменения по сравнению с игрой против «Сочи»: Селихов и Мозес заменили Максименко и Игнатова ?
Ларссон и Промес — на скамейке запасных, а Литвинов, Маслов и Крал продолжают набор формы ? pic.twitter.com/NcAaVebFjP
«Спартак»: Селихов, Рассказов, Жиго, Гапонов, Айртон, Умяров, Хендрикс, Мозес, Бакаев, Мирзов, Мелкадзе.
Наш состав на матч со «Спартаком» ?#РубинСпартак pic.twitter.com/WRbhMNT9Sn— «Рубин» Казань (@fcrk) July 14, 2021
«Рубин»: Дюпин, Игнатьев, Уремович, Нижегородов, Самошников, Абильдгор, Ин Бом, Хакшабанович, Бакаев, Кварацхелия, Деспотович.
Матч начнется в 21.00 по московскому времени.
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