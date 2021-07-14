«Сочи» победил «Химки» в матче на товарищеском турнире

«Сочи» и «Химки» провели матч в рамках второго тура товарищеского турнира Кубок Матч Премьер. Сочинский клуб одолел соперника со счетом 3:2.

Сочинцы дважды выходили вперед в счете, но два раза «Химки» сравнивали его. И все же на 80-й минуте Артур Юсупов забил гол, который стал победным в этом матче.

17 июля «Сочи» сыграет с «Рубином», «Химки» встретятся со «Спартаком» 18-го.

Россия. Кубок Матч Премьер

«Химки» — «Сочи» — 2:3 (0:1)

Голы: Родригу, 13 (0:1). Себай, 53 (1:1). Заика, 68 (1:2). Алиев, 73 (2:2). Юсупов, 80 (2:3).

«Химки»: Генералов, Идову (Массуренко, 65), Дагерстоль (Садыгов, 79), Данилкин, Стоинович, Набиуллин (Тихонов, 46), Кухарчук (Трошечкин, 46), Глушаков (Бабика, 46), Камышев (Соколов, 65), Сабович (Корян, 65), Себай (Алиев, 71).

«Сочи»: Заболотный, Барач, Юрганов, Родригу (Прохин, 67), Цаллагов (Пруцев, 67), Заика (Шакуро, 73), Маргасов (Павлов, 46), Бурмистров, Попов (Ангбан, 46), Нобоа (Юсупов, 46), Дуганджич (Барсов, 46).

Предупреждения: Сабович, 51. Трошечкин, 86.

Судья: Шадыханов (Москва).

14 июля. Химки. Стадион «Арена Химки».