«Краснодар» сыграл вничью с чешским клубом в товарищеском матче
19:52
«Краснодар» провел товарищеский матч против клуба «Ческе-Будеевице». Встреча завершилась со счетом 2:2.
В составе российский команды голами отметились Магомед-Шапи Сулейманов и Эдуард Сперцян.
Товарищеские матчи. Клубы
«Краснодар» (Россия) — «Ческе-Будеевице» (Чехия) — 2:2 (0:1)
Голы: Михалик, 7 (0:1). Сулейманов, 57 (1:1). Сперцян, 72 (2:1). Бэсси, 82 (2:2).
«Краснодар»: Сафонов (Городов, 46), Петров (Чернов, 70), Мартынович, Сперцян, Черников, Газинский (Кривцов, 70), Кайо, Вилена, Кабелла, Сулейманов, Ильин (Стоцкий, 70).
14 июля.
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