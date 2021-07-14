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«Краснодар» сыграл вничью с чешским клубом в товарищеском матче

19:52
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«Краснодар» провел товарищеский матч против клуба «Ческе-Будеевице». Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе российский команды голами отметились Магомед-Шапи Сулейманов и Эдуард Сперцян.

Товарищеские матчи. Клубы

«Краснодар» (Россия) — «Ческе-Будеевице» (Чехия) — 2:2 (0:1)

Голы: Михалик, 7 (0:1). Сулейманов, 57 (1:1). Сперцян, 72 (2:1). Бэсси, 82 (2:2).

«Краснодар»: Сафонов (Городов, 46), Петров (Чернов, 70), Мартынович, Сперцян, Черников, Газинский (Кривцов, 70), Кайо, Вилена, Кабелла, Сулейманов, Ильин (Стоцкий, 70).

14 июля.

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Иван Шитик все материалы автора

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