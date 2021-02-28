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«Рубин» вышел вперед в матче со «Спартаком»

15:17
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«Рубин» открыл счет в матче 20-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака». На 53-й минуте гол забил Джордже Деспотович.

Напомним, что красно-белые играют в меньшинстве. В конце первого тайме за вторую желтую карточку с поля был удален Роман Зобнин.

Следить за матчем «Спартак» — «Рубин» можно в онлайн-трансляции «СЭ»

Спартак — Рубин

 

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