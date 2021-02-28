Тедеско поднял большие пальцы вверх, когда удалили Зобнина
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отреагировал на удаление полузащитника команды Романа Зобнина в матче 20-го тура РПЛ с «Рубином» (0:0, перерыв). Специалист показал большой палец вверх. Болельщики, увидев этот жест, поаплодировали.
Зобнин был удален в конце первого тайма за удар по голеностопу Дениса Макарова. Главный арбитр встречи Сергей Лапочкин показал игроку «Спартака» вторую желтую карточку, первую он получил на 37-й минуте.
Тедеско наблюдает за матчем вдали от команды из-за дисквалификации.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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