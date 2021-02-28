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Тедеско поднял большие пальцы вверх, когда удалили Зобнина

15:10
Доменико Тедеско. Доменико Тедеско.
Доменико Тедеско.
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отреагировал на удаление полузащитника команды Романа Зобнина в матче 20-го тура РПЛ с «Рубином» (0:0, перерыв). Специалист показал большой палец вверх. Болельщики, увидев этот жест, поаплодировали.

Зобнин был удален в конце первого тайма за удар по голеностопу Дениса Макарова. Главный арбитр встречи Сергей Лапочкин показал игроку «Спартака» вторую желтую карточку, первую он получил на 37-й минуте.

Тедеско наблюдает за матчем вдали от команды из-за дисквалификации.

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