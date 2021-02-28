«Ахмат» — «Динамо»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Динамо» на матч 20-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном (начало — в 16.30 мск).
«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Ненахов, Анхель Ромеро, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Полярус, Мелкадзе.
Запасные: Мелихов, Пуцко, Быстров, Кадыров, Исмаэл Силва, Харин, Адуев, Янку, Кадыров, Алмаши.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Нойштедтер, Варела Оливера, Фомин, Грулев, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро.
Запасные: Лещук, Будачев, Плиев, Скопинцев, Кутицкий, Каборе, Липовой, Москвичев, Школик, Комличенко, Игбун, Тюкавин.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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