Сильянов: «Сильная сторона ЦСКА — это центр поля»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов в интервью «Известиям» отметил, что в матче 12-го тура чемпионата России против ЦСКА красно-зеленые будут биться.

— Чего ждете от предстоящего дерби двух лидеров РПЛ против ЦСКА?

— Все тренер нам скажет. Но мы будем биться и стараться выигрывать.

— Чем силен этот ЦСКА?

— Сильная его сторона — это центр. Кисляк, Обляк (Иван Обляков. — «Известия») в полузащите. Ну и Дивеев, который находит их передачей из центра обороны. Центральная часть у них самая классная.

— Можно назвать предстоящий матч ключевым в борьбе за золото РПЛ?

— Вряд ли. Наверно, нет. Все-таки очень много клубов сейчас претендуют на золото. И очень много туров впереди. За это время произойти может все, что угодно.