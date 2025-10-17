Live
18 октября, 17:15
«Спартак» в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Ростовом». Онлайн-трансляция
Игра 12-го тура чемпионата России.
Матч окончен
Все, ничья в этом матче. «Спартак» первым пропустил, оставшись в меньшинстве, но в концовке отыгрался. У «Ростова» уже 7 матчей подряд без поражений в РПЛ. А «Спартак» остается на 6-м месте.
90+6. Последняя добавленная минута идет. «Спартак» проводит ее в атаке. Но «Ростов» отбивается после очередной подачи.
90+3. Дмитриев жестковато сыграл против Шанталия при обороне и заработал карточку.
90+2. Зобнин после углового скидывал в центр штрафной, но никто из партнеров не пробил по воротам.
90-я минута. Барко в стенку попал со штрафного. И пошло добавленное время. Еще 6 минут играть.
89-я минута. А вот у «Ростова» замена. Шанталий вместо Миронова. А «Спартак» штрафной заработал.
88-я минута. Солари прихрамывает. Но вроде бы замена у «Спартака» не готовится, доиграет аргентинец.
87-я минута. Концовка огненная нас ждет, видимо. «Спартак» поверил, что может еще и выиграть, но и «Ростов» пошел вперед, не желая упускать победу в большинстве.
«Спартак» сравнивает счет
85-я минута. ГОООЛ! Роскошный мяч забивает Барко! Накрутил Миронова на левом фланге и с линии штрафной обводящим ударом уложил мяч в дальний угол.
84-я минута. «Ростов» прижал «Спартак». Штрафной подавали гости, и Мелехину немного не дали пробить после подачи.
83-я минута. Комаров красивым обводящим ударом выцеливал в дальний угол, но в створ немного не попал.
82-я минута. Барко и Миронов пободались на бровке, но тренеры вмешались и разняли игроков.
80-я минута. И еще одна карточка. Комаров в подкате сфолил против убегавшего в атаку Дмитриеву.
79-я минута. Миронов дальним ударом проверил Максименко — голкипер все видел и отреагировал.
78-я минута. Дмитриев прорвался по флангу и с левого фланга покатил под удар Гарсии — тот пробил, но попал в руки Ятимову.
77-я минута. Мохеби и Зобнин снова в центре внимания. Роман после перехвата убегал в контратаку, а Мохаммад его остановил. Карточка иранцу.
74-я минута. Замена у «Спартака». Вместо Мартинса выходит Роман Зобнин. А Миронов получил карточку за затяжку времени.
73-я минута. Роналдо протащил мяч по правому флангу и отдал в центр штрафной, откуда Голенков неудачно пробил — мимо ворот.
72-я минута. «Ростов» идет вперед и больше сейчас владеет мячом. Начинает сказываться нехватка одного игрока у «Спартака».
70-я минута. Ву здорово сыграл в своей штрафной, чисто прервав проход Умярова с фланга.
69-я минута. Умяров ошибся с передачей на своей половине поля, «Ростов» перехватил и едва не наказал красно-белых, но отбился «Спартак».
67-я минута. Чистяков неудачно прервал в подкате подачу Солари с фланга, Угальде подхватил мяч и пробил с острого угла, но попал в боковую сетку!
66-я минута. Роналдо в борьбе с Гарсией задел его локтем по лицу. Но арбитр не увидел в этом ничего криминального.
65-я минута. Сулейманов бабахнул метров с 25 с разворота — Максименко в прыжке отбил, а со второй попытки зафиксировал мяч.
63-я минута. Как будто повыше темп игры стал во втором тайме. А сейчас еще замены игру освежили.
61-я минута. Двойная замена у «Спартака». Угальде и Дмитриев появились на поле вместо Маркиньоса и Рябчука.
60-я минута. Максименко! Ногами отбивает мяч после удара Голенкова низом с края вратарской!
58-я минута. Ву на Мартинса закидывал в штрафную, но Ятимов на выходе уверенно сыграл и забрал мяч.
57-я минута. «Спартак» пошел отыгрываться. Переместили красно-белые игру на половину поля соперника. Но без острых моментов.
55-я минута. «Ростов» вышел вперед, и теперь интересно, как «Спартак» поведет себя, уступая в счете и играя в меньшинстве.
«Ростов» забивает гол
54-я минута. ГОООЛ! Роналдо от лицевой отдал пас на Комарова, тот пробил, но Максименко отразил удар, а вот с добиванием Сулейманова не справился.
52-я минута. Миронов из-за штрафной заряжает с левой — Максименко парирует удар и ловит мяч в руки.
51-я минута. Штанга спасает «Ростов»! Гарсия после навеса с фланга затылком красиво переправлял мяч в дальний угол, но попал в стойку.
50-я минута. Чистяков желтую карточку получил, придержав Гарсию за футболку и сорвав атаку «Спартака».
49-я минута. Комаров после скидки Голенкова эффектно покатил мяч на Ваханию, но в подкате ему не дал пробить Денисов.
48-я минута. Солари с правого фланга прострелил вдоль ворот — Ятимов взял мяч в руки.
Второй тайм
46-я минута. Продолжаем! У «Ростова» в перерыве две замены — Вместо Щетинина и Кучаева вышли Прохин и Комаров.
Перерыв
45+5. Все, закончен первый тайм. Пока не открыт счет, а «Спартак» играет в меньшинстве. Сделаем паузу и вернемся смотреть футбол дальше.
45+3. «Ростов» доставил мяч до штрафной, но Голенкову не дали пробить. А чуть позже уже Сулейманову не позволили принять мяч в штрафной после заброса.
45+2. Мартинс зацепил Сако, но потом подошел и извинился. Чудовищное количество фолов сегодня.
45-я минута. Добавленное время пошло. Пять минут арбитр компенсировал. Травма Бабича, просмотр VAR с красной карточкой — остановок и правда хватало.
44-я минута. Миронов подал угловой у «Ростова», но Маркиньос успешно сыграл на перехвате и вынес мяч из штрафной.
43-я минута. Умяров зацепил Ваханию на фланге — и Наилю тоже «горчичник» прилетел.
41-я минута. Удалось гостям наконец-то переместить игру на половину поля соперника, но пока без остроты у ворот Максименко.
39-я минута. Левым флангом атаковал «Ростов», но передача Щетинина в штрафную разбилась о ногу Солари, который вернулся на подмогу в оборону.
38-я минута. «Ростов» сейчас комбинирует на чужой половине поля, играя в короткий пас, но «Спартак» лишает пространства соперника и не дает продвинуться поближе к штрафной.
36-я минута. Фолов и остановок много, а вот острых моментов почти нет. Болельщики ждут голов.
35-я минута. Умяров столкнулся на фланге с Щетининым. Игрок «Ростова» карточку получает, а Наиль корчится от боли. Но без травмы здесь.
34-я минута. Щетинин зарядил из-за штрафной — чуть неточно. «Ростов» пытается пристреливаться издалека.
32-я минута. Маркиньос ворвался в штрафную и упал после контакта с защитником. Но вместо пенальти будет удар от ворот — у Маркиньоса офсайд был в момент паса, а уже потом произошло нарушение на бразильце.
30-я минута. Полчаса позади. «Спартак» по-прежнему контролирует мяч, несмотря на игру в меньшинстве.
29-я минута. Кучаев сзади попал по ноге Мартинсу. Здесь арбитр сразу карточку показывает.
27-я минута. Но пока «Спартак» продолжает держать мяч. «Ростову» еще предстоит перестроиться с учетом лишнего игрока.
27-я минута. Двух центральных защитников менее чем за полчаса потерял «Спартак». Ну и матч для красно-белых.
Удаление у «Спартака»
26-я минута. Да, Кукуян посмотрел сам этот эпизод на мониторе и удалил Джику за лишение явной возможности забить гол. Вдесятером «Спартак» остался.
24-я минута. Так-так-так, а по Джику вопрос не закрыт. VAR просматривает эпизод на предмет красной карточки.
23-я минута. Голенков выскакивал один на один, но Джику его в подкате зацепил. Желтую карточку арбитр защитнику показывает.
21-я минута. Маркиньос пасом вразрез со своей половины поля выводил один на один Гарсию, но Ятимов выскочил из ворот за пределы штрафной и успел опередить форварда.
20-я минута. Много нарушений в матче. Все это негативно сказывается на динамике игры.
18-я минута. Пока без острых моментов матч проходит. «Спартак» весьма активно начинал, но после травмы Бабича немного потерялся.
17-я минута. А теперь Гарсии досталось по лицу в пылу борьбы от Сако. И нет карточки от Кукуяна.
15-я минута. Забрали гости мяч, но ненадолго — после плотного прессинга «Спартака» ростовчане потеряли его.
14-я минута. А теперь Сулейманову досталось. Лежит он на газоне, но вроде бы медики не нужны.
12-я минута. Пока «Спартак» гораздо больше владеет мячом, у «Ростова» даже подходов к штрафной нет.
10-я минута. Ву уже на поле. А Маркиньос снова попробовал пробить из-за штрафной, но попал в защитника.
9-я минута. Носилки даже понадобились. Бабич не может покинуть поле сам. А на замену выйдет камерунец Кристофер Ву.
7-я минута. Да, не сможет продолжить игру Бабич. Вынужденная замена будет уже сейчас. Неудачно он приземлился после борьбы за верховой мяч.
5-я минута. Солари продрался к лицевой линии и прострелил вдоль ворот, но никто не замкнул. Зато вторая волна атаки закончилас выстрелом Маркиньоса в ближний угол — рядом со штангой.
3-я минута. Бабич после подачи углового пробил головой с отскоком от газона — Ятимов на месте.
2-я минута. Сулейманов отработал в обороне и головой прервал подачу Рябчука на дальнюю штангу после флангового прохода. Угловой.
Первый тайм
1-я минута. Ну а теперь к футболу! «Спартак» в красно-белом, «Ростов» — в желто-синем. Все по классике.
Никита Симонян принимает участие в символическом первом ударе. «Спартак» продолжает праздновать 99-летие легенды. Никита Павлович у бровки передал мяч юному воспитаннику красно-белых, и он уже сделал касание в центре поля.
Состав «Ростова»
«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Вахания, Чистяков, Миронов, Щетинин, Кучаев, Роналдо, Голенков, Сулейманов.
Состав «Спартака»
«Спартак»: Максименко, Рябчук, Джику, Бабич, Денисов, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Солари, Гарсия.
«Спартак» — «Ростов»: потери
У «Спартака» может не сыграть Руслан Литвинов, который отбыл из расположения сборной России накануне октябрьских матчей. Главный тренер красно-белых Деян Станкович продолжает отбывать дисквалификацию, которая закончится 19 октября.
У «Ростова» под вопросом участие в игре голкипера Рустама Ятимова, который получил травму в матче за сборную Таджикистана.
«Спартак» — «Ростов»: последние личные встречи
В этом сезоне команды обменялись гостевыми победами в Кубке: «Спартак» победил в Ростове-на-Дону со счетом 2:0, и уступил дома 1:2. В конце прошлого сезона соперники играли в финале Пути регионов Кубка — «Ростов» победил 2:1.
В трех последних матчах в РПЛ «Спартак» одержал три крупные победы — 5:1, 3:0 и 3:0.
«Спартак» — «Ростов»: турнирное положение
«Спартак» (18 очков) после 11 туров занимает 6-е место в таблице РПЛ. В прошлом туре красно-белые уступили в дерби ЦСКА (2:3).
«Ростов» находится на 10-й строчке с 13 очками. Ростовчане не проигрывают уже 6 матчей подряд: 2 победы и 4 ничьих.
Где смотреть трансляцию матча «Спартак» — «Ростов»
В прямом эфире игру «Спартак» — «Ростов» покажет телеканал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
Дата, место и время начала матча «Спартак» — «Ростов»
Игра состоится в субботу, 18 октября, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало -в 15:15 мск.
Dolphin75
Шестое с десятым местом сыграли вничью
18.10.2025
Faierman 32
Да?И где же он?
18.10.2025
Особое мнение ^^^
Ушёл от поражения и из чемпионской гонки - автор забыл добавить))
18.10.2025
Игорь Малышев
Это же вот этого Умярова в сборную взяли? Интересный ход.
18.10.2025
Dolphin75
Отскочили
18.10.2025
Владимир Соколов
Правильнее сказать: Ростов в большинстве отскочил. Багажа Карпина не видно вообще.
18.10.2025
Новоуепинни
спартак молодцы, достойный результат с фаворитом
18.10.2025
Russpiel
Болевая ничья!
18.10.2025
Алексей Переверзев
Спартак решил без защиты играть
18.10.2025
Maxim Komarovskiy
Руководство спартака конечно полное дно, сколько можно терпеть этот позор и ничего не делать. Терпилы по жизни
18.10.2025
Loel1
В Союзе нет ещё пока команды лучше "Спартака"!
18.10.2025
55555....
Спартак убит морально. Ростов никакущий!!!)))
18.10.2025
55555....
Тяжелая будет победа. И то,если не пропустим.
18.10.2025
55555....
Там,есть бюллютень... Читайте...
18.10.2025
55555....
Как же хороше, без Станковича.)))
18.10.2025
Sergey Markelov
Ну дела, ипануться. А как без удалений то нельзя? Судьи кто?
18.10.2025
55555....
Гузиев,наконецто идиоты увидят настоящего защитника. Нашего.
18.10.2025
55555....
Там две красных надо показывать..
18.10.2025
SportssFoot1444
18.10.2025
Якин
В Спартаке есть один "травмированный", это Деян
18.10.2025
Artorixus
Даже агггггггггггггггггггггггггя, брррр!
17.10.2025
