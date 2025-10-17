«Спартак» в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Ростовом». Онлайн-трансляция

«Спартак» — «Ростов»: потери

У «Спартака» может не сыграть Руслан Литвинов, который отбыл из расположения сборной России накануне октябрьских матчей. Главный тренер красно-белых Деян Станкович продолжает отбывать дисквалификацию, которая закончится 19 октября.

У «Ростова» под вопросом участие в игре голкипера Рустама Ятимова, который получил травму в матче за сборную Таджикистана.