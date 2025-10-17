Футбол
18 октября, 17:15

«Спартак» в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Ростовом». Онлайн-трансляция

Игра 12-го тура чемпионата России.

Новое Ранее
18 октября, 17:15

«Спартак» и «Ростов» сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
18 октября, 15:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:1
Ростов

18 октября, 17:15

Матч окончен

Все, ничья в этом матче. «Спартак» первым пропустил, оставшись в меньшинстве, но в концовке отыгрался. У «Ростова» уже 7 матчей подряд без поражений в РПЛ. А «Спартак» остается на 6-м месте.

18 октября, 17:14

90+6. Последняя добавленная минута идет. «Спартак» проводит ее в атаке. Но «Ростов» отбивается после очередной подачи.

18 октября, 17:13

90+5. Угальде из пределов штрафной наносил удар, но попал в защитника.

18 октября, 17:12

90+3. Дмитриев жестковато сыграл против Шанталия при обороне и заработал карточку.

18 октября, 17:11

90+2. Зобнин после углового скидывал в центр штрафной, но никто из партнеров не пробил по воротам.

18 октября, 17:09

90-я минута. Барко в стенку попал со штрафного. И пошло добавленное время. Еще 6 минут играть.

18 октября, 17:08

89-я минута. А вот у «Ростова» замена. Шанталий вместо Миронова. А «Спартак» штрафной заработал.

18 октября, 17:06

88-я минута. Солари прихрамывает. Но вроде бы замена у «Спартака» не готовится, доиграет аргентинец.

18 октября, 17:05

87-я минута. Концовка огненная нас ждет, видимо. «Спартак» поверил, что может еще и выиграть, но и «Ростов» пошел вперед, не желая упускать победу в большинстве.

18 октября, 17:03

«Спартак» сравнивает счет

85-я минута. ГОООЛ! Роскошный мяч забивает Барко! Накрутил Миронова на левом фланге и с линии штрафной обводящим ударом уложил мяч в дальний угол.

18 октября, 17:02

84-я минута. «Ростов» прижал «Спартак». Штрафной подавали гости, и Мелехину немного не дали пробить после подачи.

18 октября, 17:01

83-я минута. Комаров красивым обводящим ударом выцеливал в дальний угол, но в створ немного не попал.

18 октября, 17:00

82-я минута. Барко и Миронов пободались на бровке, но тренеры вмешались и разняли игроков.

18 октября, 16:58

80-я минута. И еще одна карточка. Комаров в подкате сфолил против убегавшего в атаку Дмитриеву.

18 октября, 16:57

79-я минута. Миронов дальним ударом проверил Максименко — голкипер все видел и отреагировал.

18 октября, 16:56

78-я минута. Дмитриев прорвался по флангу и с левого фланга покатил под удар Гарсии — тот пробил, но попал в руки Ятимову.

18 октября, 16:55

77-я минута. Мохеби и Зобнин снова в центре внимания. Роман после перехвата убегал в контратаку, а Мохаммад его остановил. Карточка иранцу.

18 октября, 16:54

75-я минута. И у «Ростова» замена. Мохеби вышел вместо Сулейманова.

18 октября, 16:53

74-я минута. Замена у «Спартака». Вместо Мартинса выходит Роман Зобнин. А Миронов получил карточку за затяжку времени.

18 октября, 16:52

73-я минута. Роналдо протащил мяч по правому флангу и отдал в центр штрафной, откуда Голенков неудачно пробил — мимо ворот.

18 октября, 16:51

72-я минута. «Ростов» идет вперед и больше сейчас владеет мячом. Начинает сказываться нехватка одного игрока у «Спартака».

18 октября, 16:49

70-я минута. Ву здорово сыграл в своей штрафной, чисто прервав проход Умярова с фланга.

18 октября, 16:48

69-я минута. Умяров ошибся с передачей на своей половине поля, «Ростов» перехватил и едва не наказал красно-белых, но отбился «Спартак».

18 октября, 16:46

67-я минута. Чистяков неудачно прервал в подкате подачу Солари с фланга, Угальде подхватил мяч и пробил с острого угла, но попал в боковую сетку!

18 октября, 16:45

66-я минута. Роналдо в борьбе с Гарсией задел его локтем по лицу. Но арбитр не увидел в этом ничего криминального.

18 октября, 16:44

65-я минута. Сулейманов бабахнул метров с 25 с разворота — Максименко в прыжке отбил, а со второй попытки зафиксировал мяч.

18 октября, 16:43

63-я минута. Как будто повыше темп игры стал во втором тайме. А сейчас еще замены игру освежили.

18 октября, 16:42

62-я минута. Ливай Гарсия прикладывается из-за штрафной, но мяч летит выше ворот.

18 октября, 16:41

61-я минута. Двойная замена у «Спартака». Угальде и Дмитриев появились на поле вместо Маркиньоса и Рябчука.

18 октября, 16:40

60-я минута. Максименко! Ногами отбивает мяч после удара Голенкова низом с края вратарской!

18 октября, 16:38

58-я минута. Ву на Мартинса закидывал в штрафную, но Ятимов на выходе уверенно сыграл и забрал мяч.

18 октября, 16:37

57-я минута. «Спартак» пошел отыгрываться. Переместили красно-белые игру на половину поля соперника. Но без острых моментов.

18 октября, 16:34

55-я минута. «Ростов» вышел вперед, и теперь интересно, как «Спартак» поведет себя, уступая в счете и играя в меньшинстве.

18 октября, 16:33

«Ростов» забивает гол

54-я минута. ГОООЛ! Роналдо от лицевой отдал пас на Комарова, тот пробил, но Максименко отразил удар, а вот с добиванием Сулейманова не справился.

18 октября, 16:31

52-я минута. Миронов из-за штрафной заряжает с левой — Максименко парирует удар и ловит мяч в руки.

18 октября, 16:30

51-я минута. Штанга спасает «Ростов»! Гарсия после навеса с фланга затылком красиво переправлял мяч в дальний угол, но попал в стойку.

18 октября, 16:29

50-я минута. Чистяков желтую карточку получил, придержав Гарсию за футболку и сорвав атаку «Спартака».

18 октября, 16:27

49-я минута. Комаров после скидки Голенкова эффектно покатил мяч на Ваханию, но в подкате ему не дал пробить Денисов.

18 октября, 16:26

48-я минута. Солари с правого фланга прострелил вдоль ворот — Ятимов взял мяч в руки.

18 октября, 16:24

Второй тайм

46-я минута. Продолжаем! У «Ростова» в перерыве две замены — Вместо Щетинина и Кучаева вышли Прохин и Комаров.

18 октября, 16:07

Перерыв

45+5. Все, закончен первый тайм. Пока не открыт счет, а «Спартак» играет в меньшинстве. Сделаем паузу и вернемся смотреть футбол дальше.

18 октября, 16:05

45+3. «Ростов» доставил мяч до штрафной, но Голенкову не дали пробить. А чуть позже уже Сулейманову не позволили принять мяч в штрафной после заброса.

18 октября, 16:04

45+2. Мартинс зацепил Сако, но потом подошел и извинился. Чудовищное количество фолов сегодня.

18 октября, 16:02

45-я минута. Добавленное время пошло. Пять минут арбитр компенсировал. Травма Бабича, просмотр VAR с красной карточкой — остановок и правда хватало.

18 октября, 16:01

44-я минута. Миронов подал угловой у «Ростова», но Маркиньос успешно сыграл на перехвате и вынес мяч из штрафной.

18 октября, 16:00

43-я минута. Умяров зацепил Ваханию на фланге — и Наилю тоже «горчичник» прилетел.

18 октября, 15:59

41-я минута. Удалось гостям наконец-то переместить игру на половину поля соперника, но пока без остроты у ворот Максименко.

18 октября, 15:57

39-я минута. Левым флангом атаковал «Ростов», но передача Щетинина в штрафную разбилась о ногу Солари, который вернулся на подмогу в оборону.

18 октября, 15:56

38-я минута. «Ростов» сейчас комбинирует на чужой половине поля, играя в короткий пас, но «Спартак» лишает пространства соперника и не дает продвинуться поближе к штрафной.

18 октября, 15:54

36-я минута. Фолов и остановок много, а вот острых моментов почти нет. Болельщики ждут голов.

18 октября, 15:53

35-я минута. Умяров столкнулся на фланге с Щетининым. Игрок «Ростова» карточку получает, а Наиль корчится от боли. Но без травмы здесь.

18 октября, 15:52

34-я минута. Щетинин зарядил из-за штрафной — чуть неточно. «Ростов» пытается пристреливаться издалека.

18 октября, 15:51

32-я минута. Маркиньос ворвался в штрафную и упал после контакта с защитником. Но вместо пенальти будет удар от ворот — у Маркиньоса офсайд был в момент паса, а уже потом произошло нарушение на бразильце.

18 октября, 15:49

30-я минута. Полчаса позади. «Спартак» по-прежнему контролирует мяч, несмотря на игру в меньшинстве.

18 октября, 15:48

29-я минута. Кучаев сзади попал по ноге Мартинсу. Здесь арбитр сразу карточку показывает.

18 октября, 15:47

27-я минута. Но пока «Спартак» продолжает держать мяч. «Ростову» еще предстоит перестроиться с учетом лишнего игрока.

18 октября, 15:46

27-я минута. Двух центральных защитников менее чем за полчаса потерял «Спартак». Ну и матч для красно-белых.

18 октября, 15:45

Удаление у «Спартака»

26-я минута. Да, Кукуян посмотрел сам этот эпизод на мониторе и удалил Джику за лишение явной возможности забить гол. Вдесятером «Спартак» остался.

18 октября, 15:43

24-я минута. Так-так-так, а по Джику вопрос не закрыт. VAR просматривает эпизод на предмет красной карточки.

18 октября, 15:41

23-я минута. Голенков выскакивал один на один, но Джику его в подкате зацепил. Желтую карточку арбитр защитнику показывает.

18 октября, 15:40

21-я минута. Маркиньос пасом вразрез со своей половины поля выводил один на один Гарсию, но Ятимов выскочил из ворот за пределы штрафной и успел опередить форварда.

18 октября, 15:38

20-я минута. Много нарушений в матче. Все это негативно сказывается на динамике игры.

18 октября, 15:36

18-я минута. Пока без острых моментов матч проходит. «Спартак» весьма активно начинал, но после травмы Бабича немного потерялся.

18 октября, 15:34

17-я минута. А теперь Гарсии досталось по лицу в пылу борьбы от Сако. И нет карточки от Кукуяна.

18 октября, 15:32

15-я минута. Забрали гости мяч, но ненадолго — после плотного прессинга «Спартака» ростовчане потеряли его.

18 октября, 15:31

14-я минута. А теперь Сулейманову досталось. Лежит он на газоне, но вроде бы медики не нужны.

18 октября, 15:29

12-я минута. Пока «Спартак» гораздо больше владеет мячом, у «Ростова» даже подходов к штрафной нет.

18 октября, 15:27

10-я минута. Ву уже на поле. А Маркиньос снова попробовал пробить из-за штрафной, но попал в защитника.

18 октября, 15:26

9-я минута. Носилки даже понадобились. Бабич не может покинуть поле сам. А на замену выйдет камерунец Кристофер Ву.

18 октября, 15:24

7-я минута. Да, не сможет продолжить игру Бабич. Вынужденная замена будет уже сейчас. Неудачно он приземлился после борьбы за верховой мяч.

18 октября, 15:23

6-я минута. Бабич на газоне. Держится за ногу защитник. И медики бегут на поле.

18 октября, 15:22

5-я минута. Солари продрался к лицевой линии и прострелил вдоль ворот, но никто не замкнул. Зато вторая волна атаки закончилас выстрелом Маркиньоса в ближний угол — рядом со штангой.

18 октября, 15:20

3-я минута. Бабич после подачи углового пробил головой с отскоком от газона — Ятимов на месте.

18 октября, 15:19

2-я минута. Сулейманов отработал в обороне и головой прервал подачу Рябчука на дальнюю штангу после флангового прохода. Угловой.

18 октября, 15:18

Первый тайм

1-я минута. Ну а теперь к футболу! «Спартак» в красно-белом, «Ростов» — в желто-синем. Все по классике.

18 октября, 15:15

Никита Симонян принимает участие в символическом первом ударе. «Спартак» продолжает праздновать 99-летие легенды. Никита Павлович у бровки передал мяч юному воспитаннику красно-белых, и он уже сделал касание в центре поля.

18 октября, 14:20

Состав «Ростова»

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Вахания, Чистяков, Миронов, Щетинин, Кучаев, Роналдо, Голенков, Сулейманов.

18 октября, 14:19

Состав «Спартака»

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Джику, Бабич, Денисов, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Солари, Гарсия.

17 октября, 22:25

«Спартак» — «Ростов»: потери

У «Спартака» может не сыграть Руслан Литвинов, который отбыл из расположения сборной России накануне октябрьских матчей. Главный тренер красно-белых Деян Станкович продолжает отбывать дисквалификацию, которая закончится 19 октября.

У «Ростова» под вопросом участие в игре голкипера Рустама Ятимова, который получил травму в матче за сборную Таджикистана.

17 октября, 22:20

«Спартак» — «Ростов»: последние личные встречи

В этом сезоне команды обменялись гостевыми победами в Кубке: «Спартак» победил в Ростове-на-Дону со счетом 2:0, и уступил дома 1:2. В конце прошлого сезона соперники играли в финале Пути регионов Кубка — «Ростов» победил 2:1.

В трех последних матчах в РПЛ «Спартак» одержал три крупные победы — 5:1, 3:0 и 3:0.

17 октября, 22:15

«Спартак» — «Ростов»: турнирное положение

«Спартак» (18 очков) после 11 туров занимает 6-е место в таблице РПЛ. В прошлом туре красно-белые уступили в дерби ЦСКА (2:3).

«Ростов» находится на 10-й строчке с 13 очками. Ростовчане не проигрывают уже 6 матчей подряд: 2 победы и 4 ничьих.

17 октября, 22:10

Где смотреть трансляцию матча «Спартак» — «Ростов»

В прямом эфире игру «Спартак» — «Ростов» покажет телеканал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

17 октября, 22:05

Дата, место и время начала матча «Спартак» — «Ростов»

Игра состоится в субботу, 18 октября, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало -в 15:15 мск.

17 октября, 22:00

Всем привет!

В 12-м туре РПЛ «Спартак» на своем поле сыграет с «Ростовом». «СЭ» будет внимательно следить за этим матчем. Присоединяйтесь!

  • Dolphin75

    Шестое с десятым местом сыграли вничью

    18.10.2025

  • Faierman 32

    Да?И где же он?

    18.10.2025

  • Особое мнение ^^^

    Ушёл от поражения и из чемпионской гонки - автор забыл добавить))

    18.10.2025

  • Игорь Малышев

    Это же вот этого Умярова в сборную взяли? Интересный ход.

    18.10.2025

  • Dolphin75

    Отскочили

    18.10.2025

  • Владимир Соколов

    Правильнее сказать: Ростов в большинстве отскочил. Багажа Карпина не видно вообще.

    18.10.2025

  • Новоуепинни

    спартак молодцы, достойный результат с фаворитом

    18.10.2025

  • Russpiel

    Болевая ничья!

    18.10.2025

  • Алексей Переверзев

    Спартак решил без защиты играть

    18.10.2025

  • Maxim Komarovskiy

    Руководство спартака конечно полное дно, сколько можно терпеть этот позор и ничего не делать. Терпилы по жизни

    18.10.2025

  • Loel1

    В Союзе нет ещё пока команды лучше "Спартака"!

    18.10.2025

  • 55555....

    Спартак убит морально. Ростов никакущий!!!)))

    18.10.2025

  • 55555....

    Тяжелая будет победа. И то,если не пропустим.

    18.10.2025

  • 55555....

    Там,есть бюллютень... Читайте...

    18.10.2025

  • 55555....

    Как же хороше, без Станковича.)))

    18.10.2025

  • Sergey Markelov

    Ну дела, ипануться. А как без удалений то нельзя? Судьи кто?

    18.10.2025

  • 55555....

    Гузиев,наконецто идиоты увидят настоящего защитника. Нашего.

    18.10.2025

  • 55555....

    Там две красных надо показывать..

    18.10.2025

  • SportssFoot1444

    -Приветствуем!! Кому такие матчи 100% нужны? Пример; Футбол Норвегия 15:00 мск Сарпсборг - Будё Глимт Первый Тайм Тотал Больше 1,5 (На данное событие есть Коэффициент Около 8) пишите Если ещё такая Информация 100% нужна,то вам сюда; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Есть 100% Источник по таким Матчам!В интернете такой информации не найти)

    18.10.2025

  • Якин

    В Спартаке есть один "травмированный", это Деян

    18.10.2025

  • Artorixus

    Даже агггггггггггггггггггггггггя, брррр!

    17.10.2025

