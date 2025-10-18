«Спартак» — «Ростов»: стартовые составы на матч РПЛ

«Спартак» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч 12-го тура чемпионата России.

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Джику, Бабич, Денисов, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Мартинс, Гарсия.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Вахания, Чистяков, Миронов, Щетинин, Кучаев, Роналдо, Голенков, Сулейманов.

Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 15.15 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию встречи.