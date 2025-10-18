«Крылья Советов» — «Оренбург»: гости ведут после первого тайма

«Оренбург» ведет в счете после первого тайма матча 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» — 1:0.

Гол на 40-й минуте встречи забил защитник Даниил Ведерников с передачи нападающего Степана Оганесяна.