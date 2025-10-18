Мостовой считает Черчесова круче Карпина

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» сравнил Валерия Карпина и Станислава Черчесова как тренеров.

«Динамо» и «Ахмат» находятся рядом, что удивительно. По составу бело-голубые должны быть наверху. Но они и будут наверху! Что касается «Ахмата», то что я говорил, в начале было проседание, но по составу тоже команда неплохая. Пришел Черчесов, в середине или даже выше обязаны быть. Команда хорошая.

Здесь бесполезно говорить, что будет. Футбол — не наука. Книжек начитались, фильмов насмотрелись, потом рассказывают по телевизору: беги туда, отдай туда. Причем те, кто сам никогда так не делал. У нас это сплошь и рядом! Две недели назад все давали прогнозы на дерби, в чем смысл. Здесь может быть и так и сяк, тем и прекрасен футбол! Кто из тренеров круче? У Карпина ни одного титула. У Черчесова в качестве тренера есть. Я? Я же не работал профессионально тренером в клубе. Значит, Черчесов круче! — сказал Мостовой «СЭ».

Московское «Динамо» примет «Ахмат» в матче 12-го тура чемпионата России в воскресенье, 19 октября. Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.

Обе команды набрали по 15 очков в 11 турах чемпионата России: москвичи располагаются на восьмой строчке турнирной таблицы, грозненцы — на девятой.