«Спартак» — «Родина»: стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Спартаком» и «Родиной» в 1-м туре РПЛ-2026/27.

Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 20.45 по местному времени.

«Спартак»: Максименко, Бабич, Парада, Литвинов, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Зобнин, Фернандеш, Угальде.

Запасные: Помазун, Довбня, Джику, Саусь, Дмитриев, Хлусевич, Денисов, Массалыга, Пруцев, Мартинс, Сорокин, Гарсия.

«Родина»: Волков, Мещанинов, Дятлов, Крижан, Сокол, Егорычев, Фищенко, Рейна, Бакаев, Максименко, Тимошенко.

Запасные: Айдаров, Свинов, Гогличидзе, Шандинцев, Тананеев, Бессмертный, Посо, Ушатов, Мусаев, Гордюшенко, Абдусаламов, Сиссоко.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Основные события встречи «Спартак» — «Родина» и статистику команд можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.