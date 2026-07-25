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«Спартак» — «Родина»: стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ

Сергей Филин
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стали известны стартовые составы на матч между «Спартаком» и «Родиной» в 1-м туре РПЛ-2026/27.

Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 20.45 по местному времени.

«Спартак»: Максименко, Бабич, Парада, Литвинов, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Зобнин, Фернандеш, Угальде.

Запасные: Помазун, Довбня, Джику, Саусь, Дмитриев, Хлусевич, Денисов, Массалыга, Пруцев, Мартинс, Сорокин, Гарсия.

«Родина»: Волков, Мещанинов, Дятлов, Крижан, Сокол, Егорычев, Фищенко, Рейна, Бакаев, Максименко, Тимошенко.

Запасные: Айдаров, Свинов, Гогличидзе, Шандинцев, Тананеев, Бессмертный, Посо, Ушатов, Мусаев, Гордюшенко, Абдусаламов, Сиссоко.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Родина&raquo;: онлайн-трансляция матча РПЛ 25&nbsp;июля.«Спартак» — «Родина»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Основные события встречи «Спартак» — «Родина» и статистику команд можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
25 июля, 20:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:0
Родина
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ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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