«Спартак» — «Родина»: прямая трансляция матча РПЛ

«Спартак» и «Родина» сыграют в чемпионате России 25 июля

«Спартак» и «Родина» сыграют в матче 1-го тура Российской премьер-лиги сезона-2026/27 в субботу, 25 июля. Встреча пройдет в Москве на «Лукойл Арене» и начнется в 20.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

25 июля, 20:45. Лукойл Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за стартовыми составами, статистикой и ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Родина» можно будет в матч-центре на нашем сайте.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции — в 20.40 мск, за 5 минут стартового свистка.

В сезоне-2025/26 «Спартак» финишировал четвертым, набрав 52 очка, а «Родина» с 68 очками стала победилем Первой лиги. Команды играли друг с другом лишь дважды, и обе победы одержали красно-белые.

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