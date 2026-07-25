Тренер «Зенита» Семак о матче с «Акроном»: «Игра получилась хорошая, но по обороне есть вопросы»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от игры с «Акроном» (5:0) в 1-м туре РПЛ.
У питерской команды дубль оформил Александр Соболев, также по голу забили Густаво Мантуан, Джон Джон и Фелипе Аугусто.
«Игра получилась хорошая в плане наших атакующих действий, забитых мячей. По обороне есть вопросы: грубая ошибка и в конце матча, и в середине первого тайма был промежуток времени при 2:0, где мы не дорабатывали так, как этого требовала ситуация. Такой для нас звоночек был. В остальном, учитывая погодные условия, по второму тайму достаточно надежно оборонялись, при этом контролируя ход матча, использовали те моменты, которые у нас были в быстрых атаках. В принципе, думаю, заслуженно победили, идем дальше», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.
В следующем туре РПЛ питерцы 2 августа в гостях сыграют против «Оренбурга».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
2
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Кр. Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Рубин
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Родина
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|31.07
|20:00
|Родина – Ростов
|- : -
|1.08
|14:00
|Акрон – Рубин
|- : -
|1.08
|16:15
|ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|1.08
|18:30
|Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.08
|20:45
|Балтика – Динамо
|- : -
|2.08
|16:00
|Оренбург – Зенит
|- : -
|2.08
|18:15
|Краснодар – Факел
|- : -
|2.08
|20:30
|Ахмат – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|2
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|1
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|П
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|1
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
|
|
Марат Апшацев
Динамо Мх
|1
|0
|1