Тренер «Зенита» Семак о матче с «Акроном»: «Игра получилась хорошая, но по обороне есть вопросы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от игры с «Акроном» (5:0) в 1-м туре РПЛ.

У питерской команды дубль оформил Александр Соболев, также по голу забили Густаво Мантуан, Джон Джон и Фелипе Аугусто.

«Игра получилась хорошая в плане наших атакующих действий, забитых мячей. По обороне есть вопросы: грубая ошибка и в конце матча, и в середине первого тайма был промежуток времени при 2:0, где мы не дорабатывали так, как этого требовала ситуация. Такой для нас звоночек был. В остальном, учитывая погодные условия, по второму тайму достаточно надежно оборонялись, при этом контролируя ход матча, использовали те моменты, которые у нас были в быстрых атаках. В принципе, думаю, заслуженно победили, идем дальше», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

В следующем туре РПЛ питерцы 2 августа в гостях сыграют против «Оренбурга».