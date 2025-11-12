Черчесов: «Я бы разрешил 8-9 иностранцев в заявке, и самое главное, чтобы все они играть могли»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов отметил, что лимит на легионеров должен касаться заявки, а не числа иностранцев на поле одновременно.
«В двух словах я скажу, а так, если, дай бог, будет встреча, можно более конкретно на эту тему переговорить, если такая возможность будет. А так я и лет десять назад, когда работал в «Динамо», говорил, что лучше, чтобы были иностранцы, их может быть чуть меньше, чем вот сейчас у нас 13. Я бы спокойно 8-9 в заявке разрешил иностранцев, и самое главное, чтобы все они играть могли. Вот сейчас, кстати, у нас восемь могут сыграть сразу? У меня ни разу восемь не было в стартовом составе и даже не оканчивали так ни разу. Помню только одну игру в Краснодаре. Они не играли, потому что есть конкурентная среда. Кто иностранцу гарантирует место в составе?
Единственная проблема, когда вот, условно, бывало, пять или шесть играло, не помню точно, как было в то время. Условно, хочешь поменять Жиркова. У меня Джуджак в запасе. Но, чтобы Джуджака выпустить, надо еще одного иностранца менять, чтобы Джуджак вышел. Не срабатывает иногда по-тренерски это. И самое главное, ни одному футболисту не докажешь, что он не играет из-за того, что должен русский играть по паспорту. А когда 8-9 футболистов, допустим, все могут играть, не будут они никогда все играть. Травмы, дисквалификации, потеря формы. Так что я бы это так сделал, и тогда и командой управлять легко.
Хотя есть еще одна идея, которую пока не буду говорить, сегодня как раз встречался с Гершковичем. Кстати, они сейчас общаются. Я просто из-за того, что к вам обещал приехать, не остался. Есть одна идея. Я ему это озвучил. Общаются с кем? Валерий Георгиевич, Юрий Павлович. Объединение отечественных тренеров Гершкович возглавляет. Этот вопрос, который обсуждается. К нам обратятся, значит, у нас должно быть определенное понимание, что мы должны», — рассказал Черчесов журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2