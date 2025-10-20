«Спартак» принял решение уволить Деяна Станковича

«Спартак» принял решение уволить главного тренера Деяна Станковича, сообщает колумнист «СЭ» Максим Никитин.

Спортивный директор Франсис Кахигао занимается поиском нового тренера.

Издание Marca на прошлой неделе сообщило, что Кахигао ведет переговоры с испанцем Луисом Гарсией о возможном назначении в московский клуб.

По информации испанского журналиста EFE Хосе Игнасио Ортеги, «Спартак» может объявить о назначении 52-летнего Гарсии во время ноябрьской паузы на матчи сборных.

Испанский специалист тренировал «Эльче», «Леванте», «Хетафе», «Вильярреал», «Бани Яс», «Бэйцзин Жэньхэ», «Аль-Шабаб», «Мальорку» и другие команды. Последним местом работы Гарсии был «Алавес», который он тренировал с 2022 по 2024 год.

Станкович возглавляет «Спартак» с июля 2024 года. После первого сезона с 47-летним сербским специалистом был продлен контракт до лета 2027 года. В чемпионате России-2025/26 красно-белые набрали 19 очков в 12 матчах и занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

19 сентября Станкович был дисквалифицирован на один месяц в лиге и Кубке России после удаления в матче 8-го тура чемпионата с «Динамо».