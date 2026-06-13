Источник: трансфер форварда «Трабзонспора» Аугусто в «Зенит» может сорваться

Нападающий «Трабзонспора» Фелипе Аугусто согласовал с «Зенитом» условия своего перехода, но не стремится переезжать в Россию, сообщает Dik Futbol.

По данным источника, если 22-летний бразилец получит предложения от команд из других стран, то сделка с российским клубом может сорваться.

Отмечается, что «Трабзонспор» также требует от «Зенита» оплаты наличными, поскольку существуют трудности с переводом денег из России. Турецкий клуб хочет, чтобы деньги за Аугусто были выплачены в качестве аванса. Ожидается, что сине-бело-голубые согласятся на наличный расчет.

Аугусто перешел в турецкую команду в 2025 году. Его контракт с «Трабзонспором» рассчитан до лета 2029-го, а рыночная стоимость по версии Transfermarkt составляет 15 миллионов евро. В сезоне-2025/26 он принял участие в 40 матчах во всех турнирах и забил 15 голов.

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