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20 октября 2025, 17:15

Источник: о назначении Гарсии в «Спартак» могут объявить во время паузы на матчи сборных в ноябре

Руслан Минаев

«Спартак» может объявить о назначении Луиса Гарсии на должность главного тренера во время ноябрьской паузы на матчи сборных.

«Гарсия — это совсем не [Гильермо] Абаскаль. У него большой опыт работы в серьезных командах. Он сам отказал «Сарагосе», потому что ему интересна работа в России, и это отличная новость для болельщиков «Спартака»», — цитирует РИА «Новости» журналиста EFE Хосе Игнасио Ортегу.

Луис Гарсия.Поднимал клубы из вторых дивизионов, но трофеев не брал. Кто такой Луис Гарсия, который может возглавить «Спартак»?

Последним местом работы Гарсии был испанский «Алавес», который он покинул в декабре 2024 года. До этого специалист тренировал «Мальорку», саудовский «Аль-Шабаб», китайский «Бэйцзин Жэньхэ», «Вильярреал», «Бани Яс» из ОАЭ, «Хетафе», «Леванте» и «Эльче».

Источник: РИА
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Луис Гарсия
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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