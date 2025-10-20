Источник: о назначении Гарсии в «Спартак» могут объявить во время паузы на матчи сборных в ноябре

«Спартак» может объявить о назначении Луиса Гарсии на должность главного тренера во время ноябрьской паузы на матчи сборных.

«Гарсия — это совсем не [Гильермо] Абаскаль. У него большой опыт работы в серьезных командах. Он сам отказал «Сарагосе», потому что ему интересна работа в России, и это отличная новость для болельщиков «Спартака»», — цитирует РИА «Новости» журналиста EFE Хосе Игнасио Ортегу.

Последним местом работы Гарсии был испанский «Алавес», который он покинул в декабре 2024 года. До этого специалист тренировал «Мальорку», саудовский «Аль-Шабаб», китайский «Бэйцзин Жэньхэ», «Вильярреал», «Бани Яс» из ОАЭ, «Хетафе», «Леванте» и «Эльче».