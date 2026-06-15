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15 июня, 14:15

Гном Гномыч заявил, что Россия вышла бы в плей-офф ЧМ-2026

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Фигурист Александр Плющенко, выступающий в медиафутболе, в колонке для «СЭ» оценил возможное выступление сборной России на чемпионате мира-2026.

Мне кажется, на таком чемпионате Россия неплохо бы выступила. В плей-офф бы вышла, наши бы собрались, включились. У нас есть перспективные игроки — Кисляк, Батраков, Тюкавин. Могут задать темп игры. Вряд ли бы повторили успех 2018 года, но могли бы запомниться. Не разочаровали бы нас, как иногда бывало. Понимаю, что многие будут болеть за Узбекистан, что там в каком-то смысле наши люди, потому что была одна страна. Я, конечно, их поддерживаю, у них есть очень крутой Хусанов. Но, честно, как-то особо болеть за эту команду не буду. Реальных наших, сборной России, нет. И за это обидно. Надеюсь, через четыре года мы будем смотреть чемпионат с Россией и все будем болеть за нее, — написал Плющенко в колонке для «СЭ».

Сборная России не представлена среди участников ЧМ-2026. Узбекистан сыграет на турнире в группе K вместе с Португалией, ДР Конго и Колумбией.

Игроки сборной Франции.«Испания для меня не фаворит — у них много пафоса. Ставлю на Францию». Колонка Александра Плющенко — о ЧМ-2026

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