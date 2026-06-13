Защитник «Ахмата» Ризван Уциев завершил карьеру

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев завершил профессиональную карьеру, сообщает пресс-служба грозненцев.

«Отдав долг команде на футбольном поле, Ризван продолжит приносить пользу родному клубу и чеченскому футболу в ином качестве», — говорится в заявлении клуба.

Уциев является воспитанником «Ахмата», который ранее назывался «Терек». Он играл за команду с 2005 года и провел за грозненцев всю карьеру. На счету 38-летнего игрока 326 матчей, 8 голов и 23 результативные передачи.

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