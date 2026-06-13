Источник: «Спартак» хочет арендовать Малкома с правом выкупа

«Спартак» заинтересован в переходе нападающего «Аль-Хиляля» Малкома, сообщает журналист Салех Омар в соцсети X.

По данным источника, красно-белые хотят арендовать 29-летнего бразильца с последующим правом выкупа.

Малком играет за команду из Саудовской Аравии с 2023 года. Ранее он четыре года выступал в «Зените». За российскую команду Малком провел 109 игр, в которых забил 42 мяча и сделал 24 голевых паса. Вместе с «Зенитом» вингер четыре раза становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, также на его счету победа в Кубке России.

В сезоне-2025/26 на счету форварда 40 матчей, 9 голов и 12 результативных передач.

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