Саввиди — о возвращении в «Ростов»: «Если губернатор посчитает, что нужна моя помощь, я ему не откажу»
Президент ПАОКа Иван Саввиди прокомментировал информацию о том, что он может вернуться в «Ростов».
Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что «Ростов» может объявить о приходе Саввиди до конца октября.
«Я не знаю изнанки, не знаю «нутрянки». Но понятно, что любое появление Саввиди в руководстве клуба — это определенный дискомфорт. Поэтому нужно ли это — не знаю. По крайней мере, я туда не стремлюсь. Задачу вернуться в «Ростов» не ставлю, но, если губернатор посчитает, что нужна моя помощь, я ему «нет» не скажу», — приводит слова Саввиди издание «Город N».
15 октября об уходе из «Ростова» объявил президент клуба Арташес Арутюнянц, который занимал этот пост с июня 2017 года.
Источник: «Город N»
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|- : -
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|ЦСКА – Ростов
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|9.08
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|9.08
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|9.08
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Краснодар
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Мирлинд Даку
Рубин
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|П
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Натан Гассама
Балтика
|2
|
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Андрей Лангович
Ростов
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|
|
Педро
Зенит
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|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
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Эгаш Касинтура
Ахмат
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|1
|0
|
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Максим Савельев
Оренбург
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|0
|0
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