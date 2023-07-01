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Жиго: «Надеюсь, Соболев будет играть за «Спартак» еще много лет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Самюэль Жиго считает нападающего красно-белых Александра Соболева хорошим форвардом и классным парнем.

«Большой нападающий. Очень-очень классный парень. И хороший форвард. С ним каждая тренировка была битвой. Всегда. Мы с ним постоянно шутили, боролись. Порой на тренировках он был реально злым. Но он классный. И я очень рад за него, потому что он продолжает много забивать. И, надеюсь, он будет играть за «Спартак» еще много лет.

Он никогда не нырял на тренировках. Да, я знаю, что у него с этим проблемы. Но нет. Он честный парень. Да, иногда на поле можно попробовать. Но, если это фол, значит, фол. Если нет, продолжаем», — цитирует Sport24 Жиго.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-30-zhigo-s-sobolevym-kazhdaya-trenirovka-byla-bitvoy-vsegda-nadeyus-on-budet-igrat-za-spartak-yeshche-mnogo-let
Александр Соболев
Самюэль Жиго
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