Жиго: «Надеюсь, Соболев будет играть за «Спартак» еще много лет»
Бывший защитник «Спартака» Самюэль Жиго считает нападающего красно-белых Александра Соболева хорошим форвардом и классным парнем.
«Большой нападающий. Очень-очень классный парень. И хороший форвард. С ним каждая тренировка была битвой. Всегда. Мы с ним постоянно шутили, боролись. Порой на тренировках он был реально злым. Но он классный. И я очень рад за него, потому что он продолжает много забивать. И, надеюсь, он будет играть за «Спартак» еще много лет.
Он никогда не нырял на тренировках. Да, я знаю, что у него с этим проблемы. Но нет. Он честный парень. Да, иногда на поле можно попробовать. Но, если это фол, значит, фол. Если нет, продолжаем», — цитирует Sport24 Жиго.
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5
|Ахмат
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|0
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
|- : -
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
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|22.07
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