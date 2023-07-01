Лепехин считает, что «Зенит» выиграет Кубок PARI Премьер
Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин высказался о стартующем Кубке PARI Премьер.
«В случае с «Зенитом» можно совместить: и посмотреть, и поставить цель выиграть. С другой стороны человека, которого приглашают в команду, смотрят до приглашения. Если «Зенит» не возьмет Кубок, никакой катастрофы не будет. В футболе их вообще не бывает, даже если команда не выигрывает. Это просто пища для размышления. Поражения случаются у любой команды и не надо все усложнять. Просто для меня это будет удивительно, потому что «Зенит» в последние годы очень легко выигрывает турниры и матчи», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Лепехина.
С 1 по 9 июля «Зенит» будет принимать участие в Кубке PARI Премьер, который пройдет в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые сыграют против «Нефтчи» (1 июля), «Црвены Звезды» (4 июля) и «Фенербахче» (9 июля).
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
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9
|Динамо
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10
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11
|Урал
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12
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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