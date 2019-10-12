«Спартак» поздравил Жиго с 26-летием

Официальный Twitter «Спартака» поздравил защитника Самюэля Жиго с 26-летием.

Французский футболист алжирского происхождения перешел в «Спартак» из «Гента» летом 2018-го. В общей сложности провел за москвичей 26 матчей и забил пять голов.

— Желаем Самуэлю крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и новых побед вместе с красно-белыми! — написано в сообщении пресс-службы красно-белых.

?С днём рождения, Жиго! Самуэлю исполняется 26 лет



Самуэль Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года. За это время он провёл 26 матчей, в которых пять раз отметился забитым мячом.



Желаем Самуэлю крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и новых побед вместе с красно-белыми! pic.twitter.com/tKAXgLwmK5 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 12, 2019

Чемпионат России: новости и статьи, обзоры матчей, турнирная таблица, расписание и календарь игр