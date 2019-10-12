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«Спартак» поздравил Жиго с 26-летием

15:08
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Официальный Twitter «Спартака» поздравил защитника Самюэля Жиго с 26-летием.

Французский футболист алжирского происхождения перешел в «Спартак» из «Гента» летом 2018-го. В общей сложности провел за москвичей 26 матчей и забил пять голов.

— Желаем Самуэлю крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и новых побед вместе с красно-белыми! — написано в сообщении пресс-службы красно-белых.

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