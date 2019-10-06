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«Спартак» потерпел пятое поражение подряд в чемпионате России. До антирекорда — один матч

21:05
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«Спартак», уступив под руководством Сергея Кузнецова в матче 12-го тура РПЛ «Краснодару» (1:2), продлил свою серию поражений в чемпионате России до пяти встреч. Ранее красно-белые во главе с Олегом Кононовым уступили «Зениту» (0:1), «Уралу» (1:2), «Уфе» (0:1) и «Оренбургу» (1:2).

Москвичи второй раз в российской истории уступили в пяти матчах чемпионата подряд. Худший результат «Спартака» приходится на сезон-2004, когда главным тренером был итальянец Невио Скала — шесть поражений подряд. (Денис Аль-Юсифи)

Самые продолжительные серии поражений «Спартака» в чемпионате

Сезон

Тренер

Поражения

Число поражений

2004

Невио Скала

Рубин (г) — 0:2, Зенит (д) — 0:3, Кр.Советов (г) — 2:4, ЦСКА (д) — 0:2, Ростов (г) — 1:3, Алания (д) — 0:1

6

2019/20

Олег Кононов (4), Сергей Кузнецов (1)

Зенит (д) — 0:1, Урал (д) — 1:2, Уфа (г) — 0:1, Оренбург (д) — 1:2, Краснодар (г) — 1:2

5

2003

Олег Романцев (3), Андрей Чернышов (1)

Рубин (г) — 0:1, Локомотив (г) — 1:2, Сатурн (д) — 0:1, Ростов (г) — 2:3

4

2009-2010

Валерий Карпин

Кр.Советов (г) — 1:2, ЦСКА (д) — 2:3, Зенит (г) — 1:2, Динамо (д) — 0:1

4

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