«Спартак» показал фото Николсона в футболке клуба
18:53
Официальный Twitter «Спартака» опубликовал новый пост. Красно-белые показали фотографии новичка команды форварда Шамара Николсона в футболке московского клуба.
Ранее 24-летний ямайский футболист прилетел в Москву и посетил стадион «Открытие Банк Арена».
«Фото, которые мы ждали», — написано в Twitter «Спартака».
Фото, которые мы ждали ? pic.twitter.com/jEsVAi2ekQ— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 11, 2022
21 декабря 2021-го «Спартак» объявил о переходе Николсона из «Шарлеруа». Соглашение с нападающим рассчитано до 30 июня 2026 года.
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