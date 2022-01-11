«Спартак» показал фото Николсона в футболке клуба

Официальный Twitter «Спартака» опубликовал новый пост. Красно-белые показали фотографии новичка команды форварда Шамара Николсона в футболке московского клуба.

Ранее 24-летний ямайский футболист прилетел в Москву и посетил стадион «Открытие Банк Арена».

«Фото, которые мы ждали», — написано в Twitter «Спартака».

21 декабря 2021-го «Спартак» объявил о переходе Николсона из «Шарлеруа». Соглашение с нападающим рассчитано до 30 июня 2026 года.