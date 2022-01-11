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Новичок «Спартака» Николсон прилетел в Москву

18:03
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Новичок «Спартака» Шамар Николсон прилетел в Москву. Он побывал на стадионе красно-белых и теперь должен присоединиться к команде.

«Спартак» объявил о переходе Николсона из «Шарлеруа» 21 декабря 2021 года. Соглашение с ямайцем рассчитано до 30 июня 2026 года.

За сборную Ямайки он провел 29 матчей и отличился 10 раз.

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Иван Шитик все материалы автора

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