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«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Тамбовом»

11:39
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«Спартак» опубликовал видео, посвященное матчу 17-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом» (5:1). Дубли оформили Джордан Ларссон и Эсекиэль Понсе, еще гол забил Самюэля Жиго.

У «Тамбова» отличился Герман Онугха.

«Спартак» набрал 35 очков и занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Зениту» лишь по разнице мячей. «Тамбов» идет на15-й строчке.

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