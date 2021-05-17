«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Ахматом»
17 мая 2021, 22:38
На канале «Спартака» в Youtube опубликовано новое видео. В сюжете показано, что осталось за кадром матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:2).
Эта игра стала последней для главного тренера команды Доменико Тедеско, который покидает клуб по окончании сезона.
«Спартак» набрал 57 очков, занял второе место в Тинькофф РПЛ и сыграет в отборочном турнире Лиги чемпионов.
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Материалы сюжета: РПЛ сезон 2020 / 2021. 30-й тур. Расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр
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