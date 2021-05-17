«Зенит» занял 33-е место в рейтинге самых ценных футбольных брендов мира

17 мая был опубликован традиционный ежегодный рейтинг компании Brand Finance. «Зенит» занял 33-е место в рейтинге самых ценных футбольных брендов планеты, сообщает официальный сайт клуба 17 мая.

Клуб по сравнению с 2020 годом поднялся на 16 позиций. Как сообщается в исследовании Brand Finance, ценность бренда сине-бело-голубых выросла на 35 процентов до 135 миллионов евро. Это самый большой прирост среди всех представителей рейтинга.

Кроме того, «Зенит» занял 49-ю позицию в списке самых сильных футбольных брендов планеты и 15-ю — в рейтинге самых ценных футбольных клубов с точки зрения стоимости бизнеса.

При подготовке отчета Brand Finance, один из крупнейших в мире поставщиков услуг в области оценки брендов, учитывает сумму различных факторов: спортивные результаты, эффективность коммерческой деятельности, онлайн-проекты, состояние инфраструктуры, посещаемость матчей и другие.

Первое место в рейтинге занимает «Реал». В первую десятку также вошли «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Бавария», «Ливерпуль», «ПСЖ», «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал».