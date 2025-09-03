Слуцкий: «Станкович не сможет привести «Спартак» к чемпионству. Он подменяет тренерство селекцией»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий поделился мнением о работе Деяна Станковича в «Спартаке».

«Станкович — тренер той категории, кто делает ставку на селекцию, эмоции, дух, взаимоотношения и так далее. Но вообще не делает ставку на тактику, систему, взаимопонимание игроков. Поэтому, когда мы будем здесь сидеть после 15-го, 20-го, 30-го тура, мы будем говорить то же самое. Системной игры у «Спартака» не будет никогда, потому что тренер просто не делает на это ставку. Я не говорю, что это плохо. Но всегда будут разные впечатления, эмоциональные решения. Всегда будет игрок, который что-то провалит. Даже если он топовый, он может сесть. Другой может встать. Это такой типаж тренера.

Учитывая, что игроки качественные, состав длинный, периодически игры будут вытаскиваться. Будут игры получаться, будут не получаться, но это тренер, который делает ставку только на селекционные моменты. Тренерство подменяется селекцией. Я не говорю, что это плохо.

Может ли этот подход привести к чемпионству? Нет. Такой подход может привести к определенным высоким местам, но не к чемпионству. С ним, вполне вероятно, можно выиграть Кубок. Кубковый формат больше подходит.

Нынешний «Спартак» может занять 3-6-е место. Он может ворваться в тройку, у него слишком сильный состав. Состав «Спартака» поможет не опуститься ниже шестого места, но и выше третьего он не займет», — сказал Слуцкий на канале «Это футбол, брат!».

После 7 туров «Спартак» с 11 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.