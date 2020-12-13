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Камоцци официально стал трансферным консультантом «Спартака»

15:11
Франко Камоцци. Фото Instagram
Франко Камоцци. Фото Instagram
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Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов заявил, что московский клуб подписал соглашение с агентством Франко Камоцци.

«Клуб подписал с Франко Камоцци договор на оказание консалтинговых услуг. В том случае, если его консультации приведут к трансферу футболиста, он будет получать вознаграждение. Камоцци работает непосредственно с Дмитрием Поповым и консультирует скаутов «Спартака» по европейскому рынку, не являясь при этом штатным сотрудником клуба», — сказал Фетисов.

После ухода Шамиля Газизова «Спартак» остался без гендиректора.

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