Камоцци официально стал трансферным консультантом «Спартака»

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов заявил, что московский клуб подписал соглашение с агентством Франко Камоцци.

«Клуб подписал с Франко Камоцци договор на оказание консалтинговых услуг. В том случае, если его консультации приведут к трансферу футболиста, он будет получать вознаграждение. Камоцци работает непосредственно с Дмитрием Поповым и консультирует скаутов «Спартака» по европейскому рынку, не являясь при этом штатным сотрудником клуба», — сказал Фетисов.

После ухода Шамиля Газизова «Спартак» остался без гендиректора.