«Спартак» ответил на шутку «Динамо» из «Игры в кальмара»

Пресс-служба «Спартака» после матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» в Twitter ответила на пост бело-голубых из сериала «Игры в кальмара».

«Сорри за спойлер», — говорится в Twitter «Спартака» с фото одного из героев фильма.

«Неплохо-неплохо, но вы точно знаете, кто был главным в этой игре. Так что готовьтесь к следующему раунду», — говорится в сообщении «Динамо».

Напомним, что «Динамо» вело со счетом 2:0. Красно-белые отыгрались в самой концовке встречи благордаря голам Георгия Джикии и Самюэль Жиго.