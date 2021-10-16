«Спартак» ответил на шутку «Динамо» из «Игры в кальмара»
Пресс-служба «Спартака» после матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» в Twitter ответила на пост бело-голубых из сериала «Игры в кальмара».
«Сорри за спойлер», — говорится в Twitter «Спартака» с фото одного из героев фильма.
«Неплохо-неплохо, но вы точно знаете, кто был главным в этой игре. Так что готовьтесь к следующему раунду», — говорится в сообщении «Динамо».
Напомним, что «Динамо» вело со счетом 2:0. Красно-белые отыгрались в самой концовке встречи благордаря голам Георгия Джикии и Самюэль Жиго.
Сорри за спойлер. https://t.co/5IDOOpOm4s pic.twitter.com/SIKtrgM44K— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 16, 2021
? https://t.co/u0v02KMhBT pic.twitter.com/NjAbAIZvvB— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 16, 2021
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